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Mieszkania na sprzedaż w Kreis Mettmann, Niemcy

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Erkrath
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7 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Velbert, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Velbert, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
$498,497
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Mieszkanie 1 pokój w Mettmann, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Mettmann, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 8/11
Apartament na sprzedaż w Mettmann.Dom został zbudowany w 1972 roku, powierzchnia apartamentu…
$75,249
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Mieszkanie 2 pokoi w Erkrath, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Erkrath, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3/6
Apartment for sale in 40699 Erkrath. Apartment area 64 m2. Year of construction: 1975.…
$236,431
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Haan, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Haan, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 4/8
Mieszkanie na sprzedaż w Haan.Rok budowy 1970 / 2023 remont.Powierzchnia apartamentu 53 m2je…
$184,846
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Mieszkanie 1 pokój w Haan, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Haan, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 4
rok budowy 1970 / 2023 remont powierzchnia mieszkania 53 m2 jest balkon piętro 3 OG jest …
$187,883
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Mieszkanie 2 pokoi w Erkrath, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Erkrath, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3
w pobliżu znajdują się 2 duże i piękne jeziora! powierzchnia mieszkania 64 m2 zbudowany 19…
$240,316
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Mieszkanie 1 pokój w Erkrath, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Erkrath, Niemcy
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1
Pełny opis:płaski oczyszczony w 2023 r.kwartałWysokie piętro 1 piętro (EG)pokoje - 1Hausgeld…
$87,388
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Parametry nieruchomości w Kreis Mettmann, Niemcy

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