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Hotele na sprzedaż w Kirchheim bei Munchen, Niemcy

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2 obiekty total found
Hotel w Kirchheim bei Munchen, Niemcy
Hotel
Kirchheim bei Munchen, Niemcy
Sypialnie 270
Nowy hotel w Monachium z umową najmu - 20 lat. Ilość pokoi: 270Rok budowy: 2021Liczba miejsc…
$68,55M
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Hotel w Kirchheim bei Munchen, Niemcy
Hotel
Kirchheim bei Munchen, Niemcy
Pokoje 270
Nowy hotel w Monachium z umową najmu - 20 lat. Liczba numerów: 270 Rok wybudowany: 2021 L…
$63,69M
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