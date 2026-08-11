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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Kaiserslautern, Niemcy

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2 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 12 500 m² w Kaiserslautern, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 12 500 m²
Kaiserslautern, Niemcy
Powierzchnia 12 500 m²
Dobrze utrzymane obiekty przemysłowe w pobliżu Kaiserslautern z potencjałem rozwoju. Obiekt …
$4,43M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Nieruchomości inwestycyjne 12 500 m² w Kaiserslautern, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 12 500 m²
Kaiserslautern, Niemcy
Powierzchnia 12 500 m²
Zakłady produkcyjne w dobrze utrzymanym stanie w pobliżu Kaiserslautern z potencjałem rozwoj…
$4,76M
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