Domy na sprzedaż w Herne, Niemcy

1 obiekt total found
Dom 11 pokojów w Herne, Niemcy
Dom 11 pokojów
Herne, Niemcy
Pokoje 11
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Budynek mieszkalny z 2 apartamentami i powierzchni biurowej w Herne- Vanne Na sprzedaż jest …
$452,699
Agencja
ELEMENTA
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
