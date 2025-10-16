Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Herne
  4. Komercyjne
  5. Dochodowa nieruchomość

Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Herne, Niemcy

Dochodowa nieruchomość Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Dochodowa nieruchomość 362 m² w Herne, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 362 m²
Herne, Niemcy
Powierzchnia 362 m²
Liczba kondygnacji 3
$406,699
Zostaw prośbę
Dochodowa nieruchomość 554 m² w Herne, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 554 m²
Herne, Niemcy
Powierzchnia 554 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartament dom na sprzedaż w 44628 HerneDom posiada 8 apartamentów i 1 biuro (przestrzeń kom…
$771,623
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się