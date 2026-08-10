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Domy Szeregowe w Hamburg, Niemcy

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2 obiekty total found
Szeregowiec 7 pokojów w Hamburg, Niemcy
Szeregowiec 7 pokojów
Hamburg, Niemcy
Pokoje 7
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe nieruchomości jest nowy trzypiętrowy kamienica w elitarnej dzielnicy Hamburga. Li…
$8,06M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Szeregowiec w Hamburg, Niemcy
Szeregowiec
Hamburg, Niemcy
Sypialnie 7
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe nieruchomości jest nowy trzypiętrowy kamienica w elitarnej dzielnicy Hamburga.Licz…
$8,12M
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Realting.com
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Parametry nieruchomości w Hamburg, Niemcy

Tanie
Luksusowe
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