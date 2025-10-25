Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Hamburg
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Hamburg, Niemcy

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Hamburg, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Hamburg, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 2/5
Nowy rozwój z wysokim standardem energetycznym KfW 40🍽️ W pełni wyposażone kuchnie i łazienk…
$314,795
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Hamburg, Niemcy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się