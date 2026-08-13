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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Eschborn, Niemcy

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1 obiekt total found
Nieruchomości inwestycyjne 80 m² w Eschborn, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 80 m²
Eschborn, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedszkole w budynku mieszkalnym / nowy budynek na pierwszym piętrze z centralną lokalizacj…
$2,90M
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