Bliźniaki na sprzedaż w Dusseldorf, Niemcy

Bliźniak 5 pokojów w Dusseldorf, Niemcy
Bliźniak 5 pokojów
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description: The house is well maintained. Built in 1998/2021 modernized Heated floors.…
$795,835
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Bliźniak 4 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Bliźniak 4 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 2
Full description: Half of the house on  plot of land 470 m2.in a calm and quiet area of ​​Wi…
$871,352
