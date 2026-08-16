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Sklepy na sprzedaż w Darmstadt, Niemcy

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nieruchomości komercyjne
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2 obiekty total found
Sklep 2 000 m² w Darmstadt, Niemcy
Sklep 2 000 m²
Darmstadt, Niemcy
Powierzchnia 2 000 m²
Centrum handlowe z supermarketem NETTO i innych sklepów łańcuchowych z długoterminowych kont…
$6,92M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Sklep 2 000 m² w Darmstadt, Niemcy
Sklep 2 000 m²
Darmstadt, Niemcy
Powierzchnia 2 000 m²
Centrum handlowe z supermarketem NETTO i innych sklepów łańcuchowych z długimi kontraktami n…
$6,97M
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