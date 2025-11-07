Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Niemcy
  3. Bonn
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Bonn, Niemcy

1 obiekt total found
Szeregowiec 12 pokojów w Bonn, Niemcy
Szeregowiec 12 pokojów
Bonn, Niemcy
Pokoje 12
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Property description For sale is a rare,particularly attractive and high-yield property
$932,191
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Parametry nieruchomości w Bonn, Niemcy

