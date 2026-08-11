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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Bielefeld, Niemcy

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2 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 1 100 m² w Bielefeld, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 1 100 m²
Bielefeld, Niemcy
Pokoje 200
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesna klinika rehabilitacyjna z długoterminowym wynajmem. Ilość pokoi: około 200 Os…
$9,34M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Nieruchomości inwestycyjne 1 100 m² w Bielefeld, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 1 100 m²
Bielefeld, Niemcy
Sypialnie 200
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesna klinika rehabilitacyjna z długą umową najmu.Ilość pokoi: około 200Najnowsze napra…
$9,41M
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