Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Aschaffenburg
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Aschaffenburg, Niemcy

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Aschaffenburg, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Aschaffenburg, Niemcy
Pokoje 3
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 6
Make your dream a reality - komfortowe zakwaterowanie w popularnej malowniczej okolicy Bawar…
$685,476
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 3 pokoi w Aschaffenburg, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Aschaffenburg, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 6
Make your dream a reality - komfortowe zakwaterowanie w popularnej malowniczej okolicy Bawar…
$737,814
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Aschaffenburg, Niemcy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się