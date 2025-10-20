Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Ureki, Gruzja

4 obiekty total found
Hotel 300 m² w Ureki, Gruzja
Hotel 300 m²
Ureki, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupiętrowy hotel w miejscowości Ureki, w pobliżu plaży. Hotel posiada 4 w pełni…
$300,000
Sprzedam działkę z budynkiem hotelowym i domkiem letniskowym w Ureki, Gruzja
Sprzedam działkę z budynkiem hotelowym i domkiem letniskowym
Ureki, Gruzja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 795 m²
Liczba kondygnacji 2
„Vila Dias” to inwestycja o dużym potencjale, szczególnie w sektorze turystyki. Willa położ…
$330,000
Nieruchomości komercyjne 600 m² w Ureki, Gruzja
Nieruchomości komercyjne 600 m²
Ureki, Gruzja
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
$1,86M
Hotel w Ureki, Gruzja
Hotel
Ureki, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Hotel na sprzedaż w miejscowości Ureki 200 metrów od unikalnej plaży z piasku magnetycznego.…
$300,000
