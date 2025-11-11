Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Mieszkania
  4. Szeregowiec
  5. Pole golfowe

Domy Szeregowe w pobliżu pola golfowego w Gruzja

Batumi
23
Adżara
66
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec 5 pokojów w Kisiskhevi, Gruzja
Szeregowiec 5 pokojów
Kisiskhevi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 286 m²
Liczba kondygnacji 3
A premium-class gated residential complex that combines comfort, sustainability, and a profi…
$330,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Gruzja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się