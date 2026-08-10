Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Megrelia-Górna Swanetia
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Megrelia-Górna Swanetia, Gruzja

;
3 obiekty total found
Dom 6 pokojów w 12, Gruzja
Dom 6 pokojów
12, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Unikalny dom na sprzedaż w samym sercu cichego, przytulnego miasta Poti na wybrzeżu Morza Cz…
$130,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w 24, Gruzja
Mieszkanie
24, Gruzja
Powierzchnia 65 m²
Piętro 5/5
✨ Rzadki los w mieszkalnym sercu Batumi: kosmiczność i styl naprzeciwko "Hopa"Przestronne mi…
$85,000
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Senaki, Gruzja
Dom 8 pokojów
Senaki, Gruzja
Sypialnie 8
Powierzchnia 354 m²
Liczba kondygnacji 3
Senaki, Tamar Street 26 jest na sprzedaż trzypiętrowy prywatny dom o powierzchni 354 m2 z wł…
$49,200
Zostaw prośbę
TekceTekce
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Megrelia-Górna Swanetia, Gruzja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się