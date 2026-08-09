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Wille na sprzedaż w Kobuleti, Gruzja

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2 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Kobuleti, Gruzja
Willa 6 pokojów
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa for sale in the cottage village Kobuleti Village, just 100 meters from the sea and the…
$249,000
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Willa 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Willa 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa na sprzeda ¿w wiejskiej wsi Kobuleti, zaledwie 100 metrów od morza i przestronnej plaz…
$180,000
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