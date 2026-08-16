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Kawalerki na sprzedaż w Kobuleti Municipality, Gruzja

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Kobuleti
21
Chakvi
11
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43 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Chakvi, Gruzja
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Kawalerka 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$126,684
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Kawalerka 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 11/36
Renaissance by Alliance to pierwszy w regionie rozwój sportowy i wellness, położony w klimat…
$111,843
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 30/36
Renaissance by Alliance to najnowszy, innowacyjny projekt sportowo-wellness w regionie, poło…
$281,248
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It Is RealtyIt Is Realty
Kawalerka 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 11/36
Renaissance by Alliance to pierwszy w regionie rozwój sportowy i wellness, położony w klimat…
$215,558
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Kawalerka 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 30/36
Renaissance by Alliance to pierwszy w regionie rozwój sportowy i wellness, położony w klimat…
$281,248
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2/32
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti to nowy sztandarowy proje…
$169,000
VAT
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TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/32
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti to nowy sztandarowy proje…
$140,220
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 10/12
Na sprzedaż przestronne i jasne studio z bezpośrednim widokiem na morze w nowym komfortowym …
$69,800
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/13
$31,875
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Kawalerka w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka
Kobuleti, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 26/28
Studio apartament z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze i góry
$83,375
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Kawalerka 1 pokój w Chakvi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 6/12
Na sprzedaż studio w czarnej ramce w LCD Tekto Rakurs.W elitarnym kompleksie mieszkalnym typ…
$33,000
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$62,920
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka 1 pokój w Chakvi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 7/12
Na sprzedaż studio w czarnej ramce w LCD Tekto Rakurs.Elitarny kompleks mieszkalny typu hote…
$40,000
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Kawalerka 1 pokój w Chakvi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 6/13
Na sprzedaż, studio w premium kompleks mieszkalny Dream Residence Chakvi jest komfortowe życ…
$45,000
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Agencja
FA real estate
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 5/12
Studio widokowe na sprzedaż w Reel przez Kobuleti Residence kompleks mieszkalny na pierwszej…
$42,500
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 9/36
Renaissance by Alliance to najnowszy, innowacyjny projekt sportowo-wellness w regionie, poło…
$61,851
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Kawalerka 1 pokój w Chakvi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 7/12
Na sprzedaż studio w czarnej ramce w Tekto Rakus - elitarny kompleks mieszkalny typu hotelow…
$33,000
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Kawalerka 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 23/28
Apartament typu studio z zapierającymi dech w piersiach widokami na morze i góry
$78,648
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 8/28
Wellness SPA Resort 5* Swiss Clinic down payment 20%  = 13,800 USD Studios from 35m2 in vari…
$28,000
VAT
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Agencja
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 4/8
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 6/21
🌊 Discover Petra Sea Resort — multifunctional resort complex in Kobuleti!Exclusive apartment…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
SAMO GROUP
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Kawalerka 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 24/28
$84,847
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Kawalerka 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 24/28
Apartament typu studio z widokiem na morze i góry.
$85,085
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 10/12
Na sprzedaż przestronne i jasne studio z bezpośrednim widokiem na morze w nowym komfortowym …
$69,800
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 30/36
Renaissance by Alliance to najnowszy, innowacyjny projekt sportowo-wellness w regionie, poło…
$68,052
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 11/28
Renaissance by Alliance to pierwszy w regionie rozwój sportowy i wellness, położony w klimat…
$64,325
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 5/20
Premiowy apartament w pobliżu morza!50 metr do plazy, i dookola - relic sosnowy bur z uzdraw…
$39,800
VAT
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Agencja
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 4/35
Jest to coś więcej niż klasyczny kompleks mieszkalny; jest to unikalna przestrzeń do harmoni…
$43,750
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Kawalerka 1 pokój w Chakvi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 11
🌊✨🏡 СтВ📍 📐 🏢 11🌴 🏖️ Со🏊 🌊 💰
$76,500
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Agencja
FA real estate
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Kawalerka w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka
Kobuleti, Gruzja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 26/28
Studio apartament z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze i góry
$89,125
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Parametry nieruchomości w Kobuleti Municipality, Gruzja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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