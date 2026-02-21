Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Khulo
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Khulo, Gruzja

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Khulo, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Khulo, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 24/29
Równoległe📍 Położenie: Aleja Bohaterów, naprzeciwko AdjaraBet Arena, Batumi🏢 Piętro: 2 bloki…
$155,200
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się