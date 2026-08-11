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Wille na sprzedaż w Khelvachauri Municipality, Gruzja

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2 obiekty total found
Willa w Ortabatumi, Gruzja
Willa
Ortabatumi, Gruzja
Belvedere Batumi Villas are located on a plot of 1.05 hectares in the Ortabatumi microdistri…
$199,000
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Willa 6 pokojów w Makhinjauri, Gruzja
Willa 6 pokojów
Makhinjauri, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
Liczba kondygnacji 3
Townhouses for sale in the luxury residential complex Villa Makhinjauri. The complex is loca…
$311,250
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Parametry nieruchomości w Khelvachauri Municipality, Gruzja

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