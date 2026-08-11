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Dom wolnostojący na sprzedaż w Khelvachauri Municipality, Gruzja

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Akhalsopeli, Gruzja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Akhalsopeli, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 3
Akhalsopeli - najbliższe przedmieście Batumi. Do miasta jest 7 minut jazdy samochodem. Domy …
$158,000
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Akhalsopeli, Gruzja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Akhalsopeli, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 2
Charakterystyka obiektu:Położony na przedmieściach Batumi, Akhalsopeli (na lotnisku autostra…
$279,600
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