Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Kachetia
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Kachetia, Gruzja

;
wille
6
3 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Kisiskhevi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Kisiskhevi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 1
Projekt premium wina i turystyki założony w 2008 roku przez niemieckiego przedsiębiorcę w sa…
$400,000
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Kisiskhevi, Gruzja
Szeregowiec 5 pokojów
Kisiskhevi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 286 m²
Liczba kondygnacji 3
Premierowy, strzeżony kompleks mieszkalny, który łączy komfort, trwałość i opłacalne możliwo…
$330,000
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w , Gruzja
Willa 4 pokoi
, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
Zapraszamy do unikalnej strzeżonej eko-wspólnoty 14 luksusowych willi klasy premierowej, zna…
$400,000
Zostaw prośbę
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kachetia, Gruzja

z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się