Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Ogród

Wille z ogrodem na sprzedaż w Batumi, Gruzja

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 3
We present to your attention a complex of two-story villas, which are a premium version of t…
$737,700
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Batumi, Gruzja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się