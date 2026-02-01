Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Taras

Dom wolnostojący z tarasem na sprzedaż w Batumi, Gruzja

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
20 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi, 148 m² Na pa…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 3
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,949
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Dom wolnostojący 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 2
The luxurious Taunhaus house is only 300 meters from Batuma Boulevard and the beach at an at…
$155,730
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
NicoleNicole
Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 3
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,949
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 281 m²
Liczba kondygnacji 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$154,275
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 281 m²
Liczba kondygnacji 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$168,300
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
TekceTekce
Dom wolnostojący 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
We present you a new unique investment project of suburban real estate near the Botanical Ga…
$176,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Dom wolnostojący 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 239 m²
Liczba kondygnacji 3
The new project from Batumi Investment. The prices are indicated in the black frame. This …
$211,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 264 m²
Liczba kondygnacji 2
Buying a cottage in our village in Gonio is a profitable investment that provides a stable i…
$220,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Vienna PropertyVienna Property
Dom wolnostojący 5 pokojów w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupiętrowy dom szeregowy w kompleksie Polo Signature w Batumi o powierzchni 189…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 4
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,959
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 281 m²
Liczba kondygnacji 3
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$154,275
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 3
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,949
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Dom wolnostojący 5 pokojów w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w centrum Batumi, zapewniający komfortową prz…
$300,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 3
The residential complex of only 15 towerhouses on the slope of a mountain with panoramic vid…
$249,390
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 281 m²
Liczba kondygnacji 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$168,300
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Dom wolnostojący 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 2
We present you a new unique investment project of suburban real estate in the most promising…
$176,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 281 m²
Liczba kondygnacji 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$238,425
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Dom wolnostojący 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Liczba kondygnacji 2
of the residential complex of only 15 towerhouses on the slope of a mountain with panoramic …
$249,390
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית
Dom wolnostojący 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy kompleks wiejski  w stylu stodoły!Wioska − projekt architektoniczny wpisujący …
$135,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Atlas property
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, עִברִית

Parametry nieruchomości w Batumi, Gruzja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się