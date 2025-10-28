Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Restauracje na sprzedaż w Batumi, Gruzja

2 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 720 m² w Batumi, Gruzja
Lokale gastronomiczne 720 m²
Batumi, Gruzja
Pokoje 6
Powierzchnia 720 m²
Liczba kondygnacji 25
Ogólne pomieszczenia handlowe są na sprzedaż w najbardziej prestiżowej okolicy kurortu Batum…
$1,44M
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 70 m² w Batumi, Gruzja
Lokale gastronomiczne 70 m²
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
$17,000
Zostaw prośbę
