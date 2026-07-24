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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Adigeni, Gruzja

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 3 314 m² w Adigeni, Gruzja
Nieruchomości komercyjne 3 314 m²
Adigeni, Gruzja
Powierzchnia 3 314 m²
📍 Inwestowanie działki 3,314 m2 z budynkami - AdigeniNierolnicze działki gruntowe z dwoma bu…
$250,000
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Agencja
SAMO GROUP
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