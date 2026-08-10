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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Abchazja, Gruzja

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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Psyrdzkha, Gruzja
Willa 5 pokojów
Psyrdzkha, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Premium villas with panoramic views, comfortable living conditions on the Black Sea coast. F…
$446,175
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Parametry nieruchomości w Abchazja, Gruzja

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