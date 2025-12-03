  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Paryż
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Paryż, Francja

Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Paryż, Francja
od
$616,414
Budynek, zbudowany w 1995 roku pod wpływem poważnych zmian w 12. okręgu, ujawnia całą kreatywność i spokój tego nowego stylu architektonicznego: wyrafinowane formy, dyskretne kolory, długie balkony i połączenie dobrych materiałów (szkło, drewno, metal). Fasady zostały całkowicie odnowione, a…
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Paryż, Francja
od
$704,973
Kompleks składa się z 4 budynków, między którymi znajduje się ogród krajobrazowy. Na parterze znajduje się również magazyn rowerów i wózków, podziemny parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu Drzwi do lądowania 2.14 m wysokości z pięciopunktowym zamkiemKontrola dostępu z digikodem, odznaką v…
Zespół mieszkaniowy New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Paryż, Francja
od
$376,644
Rezydencja jest wykonana w klasycznym i eleganckim stylu architektonicznym. W budynku znajduje się tylko 8 apartamentów obsługiwanych przez dwie klatki schodowe, podziemny parking na 9 miejsc, pomieszczenie na rowery oraz pomieszczenie na odpady gospodarstwa domowego. Ta luksusowa rezydencja…
Zespół mieszkaniowy Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Paryż, Francja
od
$491,617
Neoklasyczny budynek jest otoczony kanałem wodnym wokół obwodu. W centrum rezydencji znajduje się wspólny ogród, skrzyżowany przez utwardzone ścieżki, całkowicie poświęcony pieszym. Różne rodzaje apartamentów są dostępne w kompleksie - od studia do 5 pokoi. Przestronne i jasne wnętrza są zap…
Zespół mieszkaniowy First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Paryż, Francja
od
$735,269
Kompleks mieszkalny wewnątrz i na zewnątrz wykonany jest w stylu wiktoriańskim. Jest piękny park z placem zabaw tuż obok niego, a podwórko jest urządzone z centralnym ogrodem z fontanną dekoracyjną. Niektóre mieszkania mają piwnicę. Oferuje on apartamenty od studia do 6- pokojowych jednostek…
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Paryż, Francja
od
$663,607
Kompleks mieszkalny, otoczony zielenią, oferuje 54 apartamenty różnego typu - od studia do apartamentów z 5 pokojami. Przestronne balkony rozszerzają apartamenty, większość z nich overlook Place Saint- Louis. Górne piętro ma wspaniałe tarasy na zewnątrz. Kompleks posiada strzeżony podziemny …
Zespół mieszkaniowy Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Paryż, Francja
od
$576,796
Kompleks ten położony jest w samym sercu Marais i oferuje eleganckie apartamenty, od studia do dwupokojowych apartamentów. Są to eleganckie przestrzenie mieszkalne, które odpowiadają wszystkim potrzebom. Ten historyczny budynek, pochodzący z XVIII wieku, składa się z trzech połączonych ze so…
