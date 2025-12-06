  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Ile-de-France
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Ile de France, Francja

Paryż
7
Yvelines
1
Val de Marne
1
Hauts de Seine
1
Zespół mieszkaniowy Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Paryż, Francja
od
$491,617
Neoklasyczny budynek jest otoczony kanałem wodnym wokół obwodu. W centrum rezydencji znajduje się wspólny ogród, skrzyżowany przez utwardzone ścieżki, całkowicie poświęcony pieszym. Różne rodzaje apartamentów są dostępne w kompleksie - od studia do 5 pokoi. Przestronne i jasne wnętrza są zap…
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Francja metropolitalna, Francja
od
$344,545
Dobrze utrzymany kompleks mieszkalny obejmuje różne rodzaje apartamentów (od studia do apartamentów z czterema sypialniami), 6 lokalnych sklepów na parterze, wspólny taras do relaksu na dachu, strefa parkingowa (1 miejsce parkingowe na apartament). Ogrzewanie i dostawa ciepłej wody z miejski…
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Paryż, Francja
od
$616,414
Budynek, zbudowany w 1995 roku pod wpływem poważnych zmian w 12. okręgu, ujawnia całą kreatywność i spokój tego nowego stylu architektonicznego: wyrafinowane formy, dyskretne kolory, długie balkony i połączenie dobrych materiałów (szkło, drewno, metal). Fasady zostały całkowicie odnowione, a…
Zespół mieszkaniowy Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Zespół mieszkaniowy Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Zespół mieszkaniowy Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Zespół mieszkaniowy Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Zespół mieszkaniowy Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Zespół mieszkaniowy Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Paryż, Francja
od
$576,796
Kompleks ten położony jest w samym sercu Marais i oferuje eleganckie apartamenty, od studia do dwupokojowych apartamentów. Są to eleganckie przestrzenie mieszkalne, które odpowiadają wszystkim potrzebom. Ten historyczny budynek, pochodzący z XVIII wieku, składa się z trzech połączonych ze so…
Zespół mieszkaniowy New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Paryż, Francja
od
$376,644
Rezydencja jest wykonana w klasycznym i eleganckim stylu architektonicznym. W budynku znajduje się tylko 8 apartamentów obsługiwanych przez dwie klatki schodowe, podziemny parking na 9 miejsc, pomieszczenie na rowery oraz pomieszczenie na odpady gospodarstwa domowego. Ta luksusowa rezydencja…
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Paryż, Francja
od
$663,607
Kompleks mieszkalny, otoczony zielenią, oferuje 54 apartamenty różnego typu - od studia do apartamentów z 5 pokojami. Przestronne balkony rozszerzają apartamenty, większość z nich overlook Place Saint- Louis. Górne piętro ma wspaniałe tarasy na zewnątrz. Kompleks posiada strzeżony podziemny …
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Paryż, Francja
od
$704,973
Kompleks składa się z 4 budynków, między którymi znajduje się ogród krajobrazowy. Na parterze znajduje się również magazyn rowerów i wózków, podziemny parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu Drzwi do lądowania 2.14 m wysokości z pięciopunktowym zamkiemKontrola dostępu z digikodem, odznaką v…
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Francja metropolitalna, Francja
od
$265,676
Nowoczesny kompleks mieszkalny składa się z 4 budynków, z których 2 są w pełni mieszkalne, otoczone bujnym ogrodem. Apartamenty różnych typów są dostępne - od studia do trzypokojowych apartamentów.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Gmina aktywnie remontuje wiele dzielnic, zapewniając swoi…
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Rueil Malmaison, Francja
od
$356,565
Kompleks posiada apartamenty różnego typu - od studia do trzypokojowych apartamentów. Wszystkie apartamenty posiadają balkon, taras lub prywatny ogród. Kompleks oferuje mieszkańcom wspólne obszary: współpraca, pokój gościnny, siłownia, warsztaty DIY.Wyposażenie i wyposażenie w domu digicodei…
Zespół mieszkaniowy First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Paryż, Francja
od
$735,269
Kompleks mieszkalny wewnątrz i na zewnątrz wykonany jest w stylu wiktoriańskim. Jest piękny park z placem zabaw tuż obok niego, a podwórko jest urządzone z centralnym ogrodem z fontanną dekoracyjną. Niektóre mieszkania mają piwnicę. Oferuje on apartamenty od studia do 6- pokojowych jednostek…
Zespół mieszkaniowy New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Francja metropolitalna, Francja
od
$228,388
Kompleks oferuje nowoczesne i ekologiczne zakwaterowanie z dużą ilością światła, balkonów i prywatnych ogrodów. Jednostki są dostępne od studio do 4 pokojowych apartamentów. Dla mieszkańców znajduje się parking i wspólny ogród.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks znajduje się w mał…
Zespół mieszkaniowy New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Yvelines, Francja
od
$233,049
Kompleks oferuje szeroką gamę apartamentów: od studia do 4 pokoi z panoramicznymi oknami i balkonami. Dla wygody mieszkańców na parterze będą sklepy. W kompleksie znajduje się również parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks znajduje się w malowniczej miejscowości Plaisir, na z…
Zespół mieszkaniowy New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Alfortville, Francja
od
$670,016
Mała rezydencja z 14 apartamentami znajduje się w gminie Alfortville w południowo-wschodniej części Paryża. Bliskość dwóch rzek, Marne i Sekwany, pozwala mieszkańcom przejść wzdłuż cichych nasypów. Architektura z czystą i elegancką linią. Panoramiczne okna, indywidualne balkony i tarasy. Zos…
