  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Rueil Malmaison
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Rueil Malmaison, Francja

Cannes
11
Antibes
11
Francja metropolitalna
68
Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
55
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Rueil Malmaison, Francja
od
$356,565
Kompleks posiada apartamenty różnego typu - od studia do trzypokojowych apartamentów. Wszystkie apartamenty posiadają balkon, taras lub prywatny ogród. Kompleks oferuje mieszkańcom wspólne obszary: współpraca, pokój gościnny, siłownia, warsztaty DIY.Wyposażenie i wyposażenie w domu digicodei…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się