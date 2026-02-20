Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Francja

Cannes
18
Antibes
9
Grasse
47
Draguignan
31
111 obiektów total found
Willa w Rue Edouard Perrichi, Francja
Premium
Willa
Rue Edouard Perrichi, Francja
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Unikalna willa w Toulon - widok na morze i lokalizacja strategiczna na Riwierze FrancuskiejN…
$3,37M
Zamknij
Dom 5 pokojów w Villeneuve Loubet, Francja
Dom 5 pokojów
Villeneuve Loubet, Francja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 2
Antybes. W strzeżonym kompleksie mieszkalnym z obroną zegara oferujemy na sprzedaż piękną wi…
$1,30M
Zamknij
Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 82 m²
VIId; Spis treści
$575,146
Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 94 m²
VIId; Spis treści
$687,851
Willa w Le Cannet, Francja
Willa
Le Cannet, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 116 m²
VIId; Spis treści
$987,624
Willa w Saint Raphael, Francja
Willa
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 95 m²
Piętro 4
VIId; Spis treści
$845,871
Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
VIId; Spis treści
$577,470
Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
VIId; Spis treści
$431,069
Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 94 m²
VIId; Spis treści
$694,823
Willa 8 pokojów w Villefranche sur Mer, Francja
Willa 8 pokojów
Villefranche sur Mer, Francja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa with a sea view near the city of Wilfransh-Sur-Mer. Price:   19   000000,--
$20,55M
Zamknij
Willa w Marseille, Francja
Willa
Marseille, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 195 m²
W 8. okręgu Marsylii znajduje się wspaniała przestrzeń mieszkalna. W samym sercu dobrze utrz…
$1,22M
Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
VIId; Spis treści
$428,745
Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 93 m²
VIId; Spis treści
$670,423
Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
VIId; Spis treści
$431,069
Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 74 m²
VIId; Spis treści
$435,717
Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
VIId; Spis treści
$550,746
Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Saint- Jean- Cap- Ferrat - Elegancka neoklasyczna willa z panoramicznym widokiem na morze i …
Cena na żądanie
Willa 10 pokojów w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa 10 pokojów
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Luksusowa willa na sprzedaż - Niepowtarzalny obiekt rzut kamieniem od Four Seasons Grand Hot…
Cena na żądanie
Willa w Auribeau sur Siagne, Francja
Willa
Auribeau sur Siagne, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 151 m²
W salonie oferuje nowe apartamenty od studia do 3-pokojowe apartamenty z pięknymi odkrytymi …
$720,385
Willa w Toulon, Francja
Willa
Toulon, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 92 m²
VIId; Spis treści
$755,242
Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Powierzchnia 80 m²
Elegancka willa w Le Cannet, malownicze miasto położone w regionie Provence- Alpes- Côte d '…
$563,527
Willa w Saint Raphael, Francja
Willa
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4
VIId; Spis treści
$915,586
Willa w Le Cannet, Francja
Willa
Le Cannet, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 116 m²
VIId; Spis treści
$1,03M
Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 94 m²
VIId; Spis treści
$691,337
Willa w Saint Raphael, Francja
Willa
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż w południowej Francji z panoramicznym widokiem na morze i okolice Saint- R…
$3,20M
Willa w Francja metropolitalna, Francja
Willa
Francja metropolitalna, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie 71 m2 w Fuvo
$185,906
Willa 5 pokojów w Nicea, Francja
Willa 5 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Two -level villa with   large section, pool and sea views in the prestigious area of ​​villa…
$18,39M
Zamknij
Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 6
Liczba kondygnacji 2
Painting villa in Saint-Jan-Cap-Ferra   with a spacious living room and 6 bedrooms in a mode…
$8,11M
Zamknij
Willa 6 pokojów w Moyenne Corniche, Francja
Willa 6 pokojów
Moyenne Corniche, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 415 m²
Kilka minut od Monako - Wyjątkowa willa w Ez z panoramicznym widokiem na morzePołożony w zie…
$4,68M
Willa w Villeneuve Loubet, Francja
Willa
Villeneuve Loubet, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 431 m²
Liczba kondygnacji 2
$1,27M
Typy nieruchomości w Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże.

wille

Parametry nieruchomości w Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Francja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
