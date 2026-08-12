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Wille na sprzedaż w Francja metropolitalna, Francja

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Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
96
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264 obiekty total found
Willa 10 pokojów w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa 10 pokojów
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Luksusowa willa na sprzedaż - Niepowtarzalny obiekt rzut kamieniem od Four Seasons Grand Hot…
Cena na zgłoszenie
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Willa 6 pokojów w Moyenne Corniche, Francja
Willa 6 pokojów
Moyenne Corniche, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Willa 12 pokojów w Villefranche sur Mer, Francja
Willa 12 pokojów
Villefranche sur Mer, Francja
Pokoje 12
Sypialnie 4
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa willa z panoramicznymi widokami Villefranche- sur- Mer Bay na Riwierze Francuskiej…
$11,54M
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Willa w Rue Edouard Perrichi, Francja
Willa
Rue Edouard Perrichi, Francja
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Unique villa in Toulon — sea view and strategic location on the French Riviera On the hei…
$3,37M
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Willa 12 pokojów w Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Willa 12 pokojów
Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Pokoje 12
Powierzchnia 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
VIId; Spis treści
$539,127
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Willa w Saint Tropez, Francja
Willa
Saint Tropez, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Provençal stylu architektonicznej willi z panoramicznym widokiem na morze - zamknięte Domain…
$4,16M
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Willa w Vence, Francja
Willa
Vence, Francja
Rzadkie możliwości - Nadzwyczajne Wartość na Riwierze FrancuskiejElegancka nowoczesna willa …
$1,16M
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Willa w Rue de Creil, Francja
Willa
Rue de Creil, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 90 m²
Korzystaj z naszych unikalnych ofert: kamienica, rezydencja lub mieszkanie, które ci odpowia…
$285,830
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Willa w Villeneuve Loubet, Francja
Willa
Villeneuve Loubet, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 431 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten jasny dwupoziomowy willa znajduje się w strzeżonej prywatnej posiadłości w Vogrenje, Vil…
$1,27M
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Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Elegant neoclassical villa with panoramic views of the sea and the p…
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Willa w Paryż, Francja
Willa
Paryż, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Paris XVI - Villa MontmorenceWyjątkowy atut w najbardziej strzeżonej i prestiżowej dzielnicy…
$32,96M
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Willa w Rue de Creil, Francja
Willa
Rue de Creil, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 90 m²
Korzystaj z naszych unikalnych ofert: kamienica, rezydencja lub mieszkanie, które ci odpowia…
$297,449
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Willa w Merignac, Francja
Willa
Merignac, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 119 m²
VIId; Spis treści
$691,337
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Willa w Roquebrune Cap Martin, Francja
Willa
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Wybitna willa na pierwszej linii wybrzeża Azure Coast jest nowym standardem Ultra- LuxuryBez…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Mougins, Francja
Willa
Mougins, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesna jasna willa z salonem o powierzchni 320 metrów kwadratowych. Hotel położony jest …
$1,52M
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Willa w Angoulins, Francja
Willa
Angoulins, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 92 m²
Odkryj nasze najnowsze możliwości zakwaterowania! W popularnym mieście Angulin- sur- Mer, 10…
$446,174
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Willa w Bouillargues, Francja
Willa
Bouillargues, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 79 m²
Aby żyć lub inwestować w Bujarg, pozwól sobie cieszyć się naszym nowym programem typu 4 z ga…
$319,526
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Willa w Cap dAil, Francja
Willa
Cap dAil, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 506 m²
Liczba kondygnacji 4
Sprzeda? rezydencji w Cap d 'Ai z panoramicznym widokiem na morze, 5 minut jazdy do Monako. …
$30,71M
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Willa w Seichamps, Francja
Willa
Seichamps, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 89 m²
Chcesz mieć dom 15 minut od Nancy? Projekt ten oferuje tylko 10 domów z 4 lub 5 pokojami, z …
$406,669
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Willa w Le Palais, Francja
Willa
Le Palais, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 91 m²
VIId; Spis treści
$615,813
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Willa w Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Willa
Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 98 m²
Aby osiedlić się tam oznacza zapewnienie komfortu nowej i funkcjonalnej obudowy, która spełn…
$429,907
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Willa w Nieul sur Mer, Francja
Willa
Nieul sur Mer, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 109 m²
Salon jest blisko La Rochelle (10 minut samochodem), więc jest idealny do mieszkania w domu …
$506,593
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Willa w Merignac, Francja
Willa
Merignac, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 122 m²
VIId; Spis treści
$726,194
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Willa w Geispolsheim, Francja
Willa
Geispolsheim, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 87 m²
Czy chcesz posiadać nowe mieszkanie w cichej okolicy zaledwie 15 minut od Strasburga? Odkryj…
$425,259
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Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Jednopiętrowa willa w stylu prowansalskim z salonem o powierzchni 145 metrów kwadratowych i …
$1,98M
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Willa w Merignac, Francja
Willa
Merignac, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 119 m²
VIId; Spis treści
$673,908
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Willa w Roussillon, Francja
Willa
Roussillon, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 92 m²
Środowisko wiejskie, dziedzictwo historyczne i aktywne życie łączą się w Roussillon, oferują…
$288,154
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Willa w Passy, Francja
Willa
Passy, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 106 m²
Skorzystaj z centrum miasta i bliskości Doliny, zaledwie kilka minut od stoków narciarskich!…
$697,147
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Willa 6 pokojów w Saint Raphael, Francja
Willa 6 pokojów
Saint Raphael, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79M
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Parametry nieruchomości w Francja metropolitalna, Francja

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