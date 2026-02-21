Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Francja metropolitalna
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Francja metropolitalna, Francja

7 obiektów total found
Willa 7 pokojów w Nicea, Francja
Willa 7 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Powierzchnia 368 m²
NICE - Mont Boron Bardzo piękna nowoczesna willa zbudowana w 2014 roku o powierzchni około 2…
$5,80M
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 17 pokojów w Megeve, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 17 pokojów
Megeve, Francja
Pokoje 17
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Exclusive chalet located in Mezheva in Mont D'Arbua France. Just an hour by car from Geneva.…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Villefranche sur Mer, Francja
Willa
Villefranche sur Mer, Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Tylko dla miłośników natury! W najpiękniejszej i najbardziej ekskluzywnej części Francuskiej…
$1,54M
Zostaw prośbę
OneOne
Dom 4 pokoi w Aspremont, Francja
Dom 4 pokoi
Aspremont, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28M
Zostaw prośbę
Dom 10 pokojów w Nicea, Francja
Dom 10 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 10
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
Zostaw prośbę
Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, nowoczesna willa idealnie położona w prestiżowej dzielnicy Mont Boron, blisko Cap…
$7,24M
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Cannes, Francja
Dom 6 pokojów
Cannes, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Vente Villa Luxe avec Vue Panoramique, Cannes Californie EXCLUSIVITE. Le summum du style, de…
$7,53M
Zostaw prośbę

