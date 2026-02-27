Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Cannes, Francja

Dom w Cannes, Francja
Dom
Cannes, Francja
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 5
Cannes - Palm BeachWyłączny obiekt inwestycyjny klasy premium. Prywatny budynek z panoramicz…
Cena na żądanie
Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Powierzchnia 80 m²
Elegancka willa w Le Cannet, malownicze miasto położone w regionie Provence- Alpes- Côte d '…
$563,527
Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 900 m²
Ten luksusowy Belle & Eacute; Rezydencja Poque, zbudowana w 1903 roku przez włoskiego archit…
$17,49M
Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 260 m²
Willa na wynajem i sprzedaż z widokiem na morze. Położony w prestiżowej okolicy na Cannes Hi…
$3,64M
Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w stylu kalifornijskim z pięknym widokiem na morze jest dogodnie zlokalizowana w Canne…
$3,20M
Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 3
Charming Provencal style villa with exquisite decor and luxurious finishes, close to the cit…
$1,90M
Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Ta wspaniała willa Belle & Eacute; poque z ogrodem i basenem znajduje się w centrum Cannes, …
$3,55M
Rezydencja 6 pokojów w Cannes, Francja
Rezydencja 6 pokojów
Cannes, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Piękna rezydencja z 1900 roku, całkowicie odnowiona, 250 m², 10 minut spacerem od centrum mi…
$1,84M
Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
Uroczy dom na działce o powierzchni 1800 m ² w spokojnej okolicy popularnej dzielnicy B & ea…
$2,44M
Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Hotel położony jest w samym sercu starej wioski Saint-Tropez, zaledwie kilka kroków od sklep…
$3,71M
Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Jednopiętrowa willa w stylu prowansalskim z salonem o powierzchni 145 metrów kwadratowych i …
$1,98M
Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Doskonała luksusowa willa o powierzchni 360 m2, z pięknym widokiem na morze. Położony w Cann…
$4,12M
Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Trzypiętrowa willa o łącznej powierzchni 350 m2 i działce o powierzchni 1400 m2. Położony 10…
$2,77M
Rezydencja 7 pokojów w Cannes, Francja
Rezydencja 7 pokojów
Cannes, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 000 m²
An exclusive stately Belle-Époque style residence that offers privacy, first-class services …
$25,44M
Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 545 m²
Ten francuski i ldquo; Zamek i rdquo; znajduje się w samym sercu Cannes, w otoczeniu pięknyc…
$16,63M
Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Willa na Croisette w Cannes z panoramicznym widokiem na morze, piękny apartament / willa na …
$8,30M
Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 490 m²
Ideally located on a hilltop offering breathtaking 360-degree sea and mountain views, this s…
$13,25M
Willa 7 pokojów w Cannes, Francja
Willa 7 pokojów
Cannes, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowa nieruchomość w sercu Cannes. W sercu Cannes w Kalifornii, ukryta w prywatnej posia…
$12,41M
Dom 6 pokojów w Cannes, Francja
Dom 6 pokojów
Cannes, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Vente Villa Luxe avec Vue Panoramique, Cannes Californie EXCLUSIVITE. Le summum du style, de…
$7,53M
