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Domy na sprzedaż w Nicea, Francja

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Roquebrune Cap Martin
5
23 obiekty total found
Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Elegant neoclassical villa with panoramic views of the sea and the p…
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Zamek 10 pokojów w Nicea, Francja
Zamek 10 pokojów
Nicea, Francja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
CHâteau des TemplarsLegendarna forteca pomiędzy historią, tajemnicą i luksusemCôte d 'Azur, …
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Willa w Roquebrune Cap Martin, Francja
Willa
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Wybitna willa na pierwszej linii wybrzeża Azure Coast jest nowym standardem Ultra- LuxuryBez…
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 10 pokojów w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa 10 pokojów
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Luksusowa willa na sprzedaż - Niepowtarzalny obiekt rzut kamieniem od Four Seasons Grand Hot…
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Dom 6 pokojów w Nicea, Francja
Dom 6 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 315 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedajemy dom w Nicei - Park Louise.✅Rzadka oferta w okolicy.🏆Nie przegap okazji - książka…
$3,18M
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Willa 12 pokojów w Villefranche sur Mer, Francja
Willa 12 pokojów
Villefranche sur Mer, Francja
Pokoje 12
Sypialnie 4
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa willa z panoramicznymi widokami Villefranche- sur- Mer Bay na Riwierze Francuskiej…
$11,54M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 12 pokojów w Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Willa 12 pokojów
Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Pokoje 12
Powierzchnia 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Willa 6 pokojów w Moyenne Corniche, Francja
Willa 6 pokojów
Moyenne Corniche, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Willa w Villefranche sur Mer, Francja
Willa
Villefranche sur Mer, Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
For the nature lovers only! In the most beautiful and exclusive area of French Riviera, all …
$1,54M
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Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, nowoczesna willa idealnie położona w prestiżowej dzielnicy Mont Boron blisko Cap …
$7,24M
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Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 6
Liczba kondygnacji 2
Picturesque villa in Saint-Jean-Cap-Ferrat  with a spacious living room and 6 bedrooms in a …
$8,11M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Dom 4 pokoi w LEscarene, Francja
Dom 4 pokoi
LEscarene, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 3
Beautiful 4-room house 78m2, Cellar 15 m2 Located in the village of l'Escarène, 15 km from N…
$178,657
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Willa w Roquebrune Cap Martin, Francja
Willa
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Unikalny dom z panoramicznym widokiem na morze i zielone wzgórza. Provencal dom 180m2 w bard…
$2,85M
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Dom 7 pokojów w Roquebrune Cap Martin, Francja
Dom 7 pokojów
Roquebrune Cap Martin, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
ROQUEBRUNE CAP MARTIN - Ramingao - Golf Bleu - Idealnie położony w popularnej okolicy Cap- M…
$6,17M
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Dom 4 pokoi w Aspremont, Francja
Dom 4 pokoi
Aspremont, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28M
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Dom 7 pokojów w Nicea, Francja
Dom 7 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
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Willa 4 pokoi w La Turbie, Francja
Willa 4 pokoi
La Turbie, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23M
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Dom 6 pokojów w Roquebrune Cap Martin, Francja
Dom 6 pokojów
Roquebrune Cap Martin, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 5
W bramach Monako oferujemy Ci mieszkanie w tym wspaniałym nowoczesnym domu. całkowicie odno…
$3,25M
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Willa 5 pokojów w Nicea, Francja
Willa 5 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Two-level villa with  large plot, swimming pool and sea views in a prestigious area of ​​vil…
$18,39M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Willa 7 pokojów w Nicea, Francja
Willa 7 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Powierzchnia 368 m²
NICE - Mont Boron Very beautiful modern villa built in 2014 of approximately 250m2 on a plot…
$5,80M
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Dom 10 pokojów w Nicea, Francja
Dom 10 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 10
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
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Dom 5 pokojów w Villefranche sur Mer, Francja
Dom 5 pokojów
Villefranche sur Mer, Francja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 262 m²
Contemporary villa with swimming pool - Secure domain - Villefranche-sur-Mer Located in a hi…
$5,40M
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Willa 8 pokojów w Villefranche sur Mer, Francja
Willa 8 pokojów
Villefranche sur Mer, Francja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa with sea views in a traditional style near the center of Villefranche-sur-Mer.Price: 1…
$20,55M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch

Typy nieruchomości w Nicea.

wille

Parametry nieruchomości w Nicea, Francja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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