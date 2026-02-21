Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z tarasem na sprzedaż w Francja metropolitalna, Francja

8 obiektów total found
Zamek 15 pokojów w Bordeaux, Francja
Zamek 15 pokojów
Bordeaux, Francja
Pokoje 15
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 3
Renesansowy zamek. To 20 kilometrów od Bordeaux. Historia zamku rozpoczyna się w XII wieku. …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Roquebrune Cap Martin, Francja
Willa
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowy dom z panoramicznym widokiem na morze i widokiem na zielone wzgórza. Dom prowansal…
$2,85M
Zostaw prośbę
Willa w Villefranche sur Mer, Francja
Willa
Villefranche sur Mer, Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Tylko dla miłośników natury! W najpiękniejszej i najbardziej ekskluzywnej części Francuskiej…
$1,54M
Zostaw prośbę
OneOne
Willa 4 pokoi w La Turbie, Francja
Willa 4 pokoi
La Turbie, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Graniczy z Monako, raj w błękitnej Zatoce. Rzadka perła! Tak mógłby wyglądać opis tej wyjątk…
$1,23M
Zostaw prośbę
Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, nowoczesna willa idealnie położona w prestiżowej dzielnicy Mont Boron, blisko Cap…
$7,24M
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Roquebrune Cap Martin, Francja
Dom 6 pokojów
Roquebrune Cap Martin, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 5
W bramach Monako oferujemy Ci mieszkanie w tym wspaniałym nowoczesnym domu. całkowicie odno…
$3,25M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Cannes, Francja
Willa 7 pokojów
Cannes, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowa nieruchomość w sercu Cannes. W sercu Cannes w Kalifornii, ukryta w prywatnej posia…
$12,41M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Mougins, Francja
Willa 5 pokojów
Mougins, Francja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa z basenem w Domaine Mougins. Pokoje: 5 - Powierzchnia mieszkalna: 171 m2. …
$2,49M
Zostaw prośbę

