Rezydencje na sprzedaż w Francja metropolitalna, Francja

4 obiekty total found
Rezydencja 25 pokojów w Paryż, Francja
Rezydencja 25 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 25
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 900 m²
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Rezydencja 6 pokojów w Cannes, Francja
Rezydencja 6 pokojów
Cannes, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Piękna rezydencja z 1900 roku, całkowicie odnowiona, 250 m², 10 minut spacerem od centrum mi…
$1,84M
Zostaw prośbę
Rezydencja w Rouen, Francja
Rezydencja
Rouen, Francja
Duża rezydencja w stylu starego 11 sypialni na 3,7 hektara działki znajduje się między Deauv…
$1,59M
Zostaw prośbę
Rezydencja 7 pokojów w Cannes, Francja
Rezydencja 7 pokojów
Cannes, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 000 m²
An exclusive stately Belle-Époque style residence that offers privacy, first-class services …
$25,44M
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Francja metropolitalna, Francja

