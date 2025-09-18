  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. Hurghada Estate Investment

Hurghada Estate Investment

Egipt, Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2012
Na platformie
Na platformie
2 lata 9 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
Strona internetowa
gmail.com
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

Hurghada Perła Morza Czerwonego, miasto Słońca, kompleks kultur i cywilizacji, tak więc ludzie z całego świata żyją w nim swobodnie i bezpiecznie, jest to cywilizowane miasto i brama między przeszłością a przyszłością, więc każdy zmierza do inwestowania w niego, zwłaszcza w dziedzinie nieruchomości, i dlatego nie znaleźliśmy dla nas lepszej nazwy niż nazwa tego magicznego miasta.

Usługi

Nasza organizacja powstała ponad 8 Lata temu, ale po przeanalizowaniu potrzeb naszych klientów i rynku dowiedzieliśmy się, że znalezienie zaufanego i uczciwego doradcy teraz nie jest łatwe, więc zdecydowaliśmy się narzucić naszą wizję, aby zapewnić naszym inwestorom bezpieczny i udany związek, aby budować zaufanie do naszego rynku inwestycyjnego i aby wszyscy nasi klienci jako "PARTNERS".

Agencje w pobliżu
PRO VIP
Deals On Seas - عقارات عالبحر
Egipt, Giza
Rok założenia firmy 2007
Nieruchomości mieszkalne 10 Nieruchomości komercyjne 1 Wynajem krótkoterminowy 1
Deals On Seas jest specjalistą w zakresie zarządzania mieszkaniami, handlem i blokami, a także wielu aspektów utrzymania nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Koncentrujemy się na zarządzaniu, ochronie i maksymalizacji potencjału aktywów nieruchomości.  Naszą misją jest wprowadzenie za…
Zostaw prośbę
Hurghadians Property
Egipt, Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
Rok założenia firmy 2015
Nowe budynki 2 Nieruchomości mieszkalne 27
Hurghadians Property oferuje wiele różnych właściwości w Hurghada, Sahl Hasheesh, El Gouna, Makadi i Soma Bay.Przede wszystkim zbudowaliśmy godną pozazdroszczenia reputację firmy brokerskiej, służącej zarówno deweloperom, jak i indywidualnym kupcom domowym w całym regionie Morza Czerwonego.O…
Zostaw prośbę
Palma Group Developer
Egipt, Gamsha
Nieruchomości mieszkalne 13
Palma Group Hotels and Developments to duńska firma egipska z siedzibą w Hurghada w Egipcie. Pierwszy rozwój nieruchomości rozpoczął się w 2005 roku, począwszy od Palma Resort.Firma, zaangażowana w zrównoważony rozwój i unikalną architekturę, nadal rozpowszechnia innowacje i buduje lojalność…
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się