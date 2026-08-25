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Domy na sprzedaż w Egipt

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Hurghada
7
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
11
Matruh (muhafaza)
5
Al-Alamajn
5
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16 obiektów total found
Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
$137 157
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International real estate agency Habita
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Al-Alamajn, Egipt
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Al-Alamajn, Egipt
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 1
Double-sided ground-floor chalet with sea view Private entrance on both sides Building…
$252 000
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Willa w Hurghada, Egipt
Willa
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$731 460
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Agencja
International real estate agency Habita
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
Doświadcz ostatecznego komfortu w tym przestronnym dwupokojowym domu w Hurghada, Egipt. Poło…
$40 531
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
$61 375
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
Doświadcz ostatecznego komfortu i luksusu w tym oszałamiającym domu jednopiętrowym w Hurghad…
$51 185
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Agencja
International real estate agency Habita
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
Doświadczyć ostatecznego w luksusie życia w Hurghada, egipski premier przeznaczenia. Ten wsp…
$56 280
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Al Ahia, Egipt
Dom
Al Ahia, Egipt
$63 691
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Dom
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Doświadczyć ostatecznego w luksusie życia w Hurghada, Egipt, w tym oszałamiającym nowym domu…
$91 484
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Agencja
International real estate agency Habita
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Zamek 8 pokojów w Al-Alamajn, Egipt
Zamek 8 pokojów
Al-Alamajn, Egipt
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 3
Marina Brama 1 District 7 Villa 10 Al Jawhara bezpośrednio na morzu i za jeziorem i po jego …
$1,03M
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Dom 5 pokojów w Al-Alamajn, Egipt
Dom 5 pokojów
Al-Alamajn, Egipt
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa na sprzedaż w Marina 75 sypialni4 łazienkiPierwsza piaszczysta plażaDrugi rząd na morzu
$630 000
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Dom 4 pokoi w Al-Alamajn, Egipt
Dom 4 pokoi
Al-Alamajn, Egipt
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa Na sprzedaż w Marina North Coast Egipt4 sypialnie2 łazienkiWyspa 45
$500 000
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Bliźniak 5 pokojów w Al-Alamajn, Egipt
Bliźniak 5 pokojów
Al-Alamajn, Egipt
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
5 sypialnie 4 łazienki i duży ogród w Marina North Coast Egypt
$597 057
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Willa w Hurghada, Egipt
Willa
Hurghada, Egipt
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$955 072
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Willa 9 pokojów w Al Ahia, Egipt
Willa 9 pokojów
Al Ahia, Egipt
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 3
Selena Bay oferuje wspaniałe apartamenty i wille z widokiem na magiczny błękit Morza Czerwon…
$317 296
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Willa 9 pokojów w Al Ahia, Egipt
Willa 9 pokojów
Al Ahia, Egipt
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Piętro 2
Selena Bay oferuje wspaniałe apartamenty i wille z widokiem na magiczny błękit Morza Czerwon…
$407 498
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Typy nieruchomości w Egipt.

wille

Parametry nieruchomości w Egipt

z Widok na morze
Tanie
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