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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Hurghada, Egipt

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mieszkania
91
domy
8
99 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Hurghada, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Hurghada, Egipt
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4/6
Studio inwestycyjne z dostępem do prywatnej plaży.Studio nadaje się do wynajmu krótkotermino…
$44,416
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$442,343
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Doświadcz ostatecznego w luksusie życia w Hurghadzie, egipski premier przeznaczenia Morza Cz…
$110,632
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Hurghada, Egipt
Mieszkanie 1 pokój
Hurghada, Egipt
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Położony w południowej części obszaru Intercontinental / Sky El Gandoul, rezydencja ta oferu…
$80,896
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Witamy w La Vista Magawish ResortLa Vista Magawish Resort jest luksusowym projektem mieszkal…
$30,365
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Mieszkanie 1 pokój w Hurghada, Egipt
Mieszkanie 1 pokój
Hurghada, Egipt
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Platinum ResortZintegrowany kompleks przestrzeni mieszkalnych i handlowych, zapewniając wszy…
$96,119
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$191,491
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$161,255
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$184,387
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$187,459
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Doświadcz ostatecznego luksusu życia w Hurghada w Egipcie, gdzie krystalicznie czyste wody M…
$62,024
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International real estate agency Habita
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Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
Doświadcz ostatecznego komfortu i luksusu w tym oszałamiającym domu jednopiętrowym w Hurghad…
$50,284
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Hurghada, Egipt
Mieszkanie 2 pokoi
Hurghada, Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 5
🌊 Apartament z widokiem na Morze CzerwoneNa sprzedaż jasny i przytulny apartament w jednym z…
$29,156
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$246,061
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
$107,288
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 1 pokój w Hurghada, Egipt
Mieszkanie 1 pokój
Hurghada, Egipt
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Witamy w Panorama MagawishOdkryj ekskluzywny rozwój nieruchomości, który łączy wyrafinowanie…
$49,173
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$232,470
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Doświadczyć ostatecznego w nowoczesnym życiu w Hurghada, Egipt. Ten wspaniały apartament z 1…
$51,710
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$206,737
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Doświadcz ostatecznego komfortu i luksusu w tym przytulnym 1-pokojowym mieszkaniu w Hurghada…
$73,947
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Florenza Khamsin to ośrodek mieszkalny w stylu resortu, obejmujący 24,271 m ² i składający s…
$48,063
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Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
Doświadcz ostatecznego komfortu w tym przestronnym dwupokojowym domu w Hurghada, Egipt. Poło…
$39,818
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 1 pokój w Hurghada, Egipt
Mieszkanie 1 pokój
Hurghada, Egipt
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Hurghada Heights is aprzełomowy rozwój mieszkalny i inwestycyjny ustawiony na 6,100 mkw cent…
$76,823
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
$82,343
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$111,750
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Doświadczyć ostatecznego luksusu życia w Hurghada, Egipt. Ten wspaniały apartament z 1 sypia…
$146,473
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$118,734
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$136,894
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Hurghada, Egipt
Mieszkanie
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$212,325
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Hurghada, Egipt
Dom
Hurghada, Egipt
$60,295
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Hurghada, Egipt

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
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