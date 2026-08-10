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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Al-Alamajn, Egipt

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9 obiektów total found
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Al-Alamajn, Egipt
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Al-Alamajn, Egipt
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 1
Double-sided ground-floor chalet with sea view Private entrance on both sides Building…
$252,000
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Bliźniak 5 pokojów w Al-Alamajn, Egipt
Bliźniak 5 pokojów
Al-Alamajn, Egipt
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
5 sypialnie 4 łazienki i duży ogród w Marina North Coast Egypt
$597,057
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Dom 5 pokojów w Al-Alamajn, Egipt
Dom 5 pokojów
Al-Alamajn, Egipt
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa na sprzedaż w Marina 75 sypialni4 łazienkiPierwsza piaszczysta plażaDrugi rząd na morzu
$630,000
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TekceTekce
Dom 4 pokoi w Al-Alamajn, Egipt
Dom 4 pokoi
Al-Alamajn, Egipt
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa Na sprzedaż w Marina North Coast Egipt4 sypialnie2 łazienkiWyspa 45
$500,000
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Zamek 8 pokojów w Al-Alamajn, Egipt
Zamek 8 pokojów
Al-Alamajn, Egipt
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 3
Marina Brama 1 District 7 Villa 10 Al Jawhara bezpośrednio na morzu i za jeziorem i po jego …
$1,03M
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Mieszkanie 2 pokoi w Al-Alamajn, Egipt
Mieszkanie 2 pokoi
Al-Alamajn, Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 6/9
Chalet for sale in Porto Golf Marina  80 meters  6th floor  Building 50  Model B…
$130,000
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Mieszkanie w Al-Alamajn, Egipt
Mieszkanie
Al-Alamajn, Egipt
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Al-Alamajn, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Al-Alamajn, Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż, ładny dom na parterze z ogrodem w Marina 1 w drugiej dzielnicy, piękny, bez prz…
$102,700
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Kawalerka 1 pokój w Al-Alamajn, Egipt
Kawalerka 1 pokój
Al-Alamajn, Egipt
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Studio for sale in Marina 5 65 square meters Ground floor 1 bedroom and 1 bathroom Price…
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Al-Alamajn, Egipt

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