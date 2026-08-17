  1. Realting.com
  2. Egipt
  3. Hurghada
  4. Kompleks mieszkalny Athena Resort

Kompleks mieszkalny Athena Resort

Hurghada, Egipt
od
$62,533
od
$1,911/m²
;
6
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 39823
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.08.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Egipt
  • Region / Państwo
    Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
  • Miasto
    Hurghada

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English


Athena Resort jest premium rozwoju mieszkalnego i wakacyjnego w Al Ahyaa, Hurghada, inspirowane ponadczasową grecką architekturą i zaprojektowane do nowoczesnego życia na Morzu Czerwonym.

Projekt, opracowany przez Al Arabia Development, obejmuje około 15 000 mkw, przy czym tylko 20% dotyczy budynków i 80% terenów zielonych i otwartych przestrzeni, tworząc przestronne i resortowe środowisko.

Rozwój obejmuje 370 jednostek mieszkalnych i oferuje szeroki zakres udogodnień, w tym 5 basenów, podgrzewany basen, jacuzzi, spa na dachu, w pełni wyposażona sala gimnastyczna, ogrodów krajobrazowych, kawiarnie, amfiteatr w stylu romantycznym, 24 / 7 bezpieczeństwa, CCTV, profesjonalne zarządzanie nieruchomościami i obsługiwane opcje mieszkania.

Athena Resort nadaje się do domów letniskowych, stałego życia i inwestycji nieruchomości. Kupujący korzystają z zarejestrowanego prawa własności za pośrednictwem oficjalnej zielonej umowy, elastycznych planów płatniczych oraz silnego potencjału w zakresie dochodów z najmu i długoterminowej oceny kapitału.

Położony w rosnącym obszarze Al Ahyaa w Hurghada, projekt oferuje łatwy dostęp do stylu życia Morza Czerwonego i okolicznych wybrzeży.

Przewidywana dostawa: Czerwiec 2029.

Athena Resort, inspirowana przez Grecję. Wykonany dla Luksusu. Zaprojektowany do inwestowania.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 46.0
Cena za m², USD 1,969
Cena mieszkania, USD 90,558
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 34.0 – 43.0
Cena za m², USD 1,969 – 2,084
Cena mieszkania, USD 70,871 – 84,652

Lokalizacja na mapie

Hurghada, Egipt
Edukacja
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurghada, Egipt
od
$33,165
Apartamentowiec Cala
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
od
$136,045
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Hurghada, Egipt
od
$50,417
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Hurghada, Egipt
Cena na zgłoszenie
Rezydencja La Bella Resort
Hurghada, Egipt
od
$32,022
Przeglądasz
Kompleks mieszkalny Athena Resort
Hurghada, Egipt
od
$62,533
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Pokaż wszystko Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurghada, Egipt
od
$33,165
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 40–62 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Platinum Resort Zintegrowany kompleks przestrzeni mieszkalnych i handlowych, zapewniając wszystko, czego potrzebujesz, aby uciec i cieszyć się rekolekcją, przez cały rok.Minuty z dala od centrum, z udogodnieniami, które zapewniają nigdy nie trzeba przerywać czas, zaprojektowany przez profesj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0 – 62.0
25,222 – 26,866
Mieszkanie 2 pokoi
55.0
50,953
Agencja
Hurghadians Property
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Cala
Apartamentowiec Cala
Apartamentowiec Cala
Apartamentowiec Cala
Apartamentowiec Cala
Pokaż wszystko Apartamentowiec Cala
Apartamentowiec Cala
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
od
$136,045
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 103–150 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Doświadcz ostatecznego przybrzeżnego stylu życia w tym pięknym penthouse położony w samym sercu Cala, Sahl Hasheesh. Doskonałe połączenie nowoczesnej elegancji z nadmorskim urokiem, ta nieruchomość oferuje ekskluzywne rekolekcje zaledwie kilka kroków od najczystszych plaż Egiptu.✨Najważniejs…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
103.0
166,070
Mieszkanie 2 pokoi
112.0 – 121.7
164,421 – 201,255
Mieszkanie 3 pokoi
150.0
236,158
Deweloper
capital link developments
Zostaw prośbę
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Pokaż wszystko Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Hurghada, Egipt
od
$32,022
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 46–128 m²
10 obiekty nieruchomości 10
La Bella Przewodniczący Resort Hurghada to nowy i inspirujący projekt. Składa się łącznie z 149 jednostek, a jednostki zaczynają się od 30m2 do 160m2.Położony w samym sercu hurghady na promenadzie w Mamsha będzie leżał szereg jeden-, dwa i trzy sypialnie z widokiem na Morze Czerwone. Ze wszy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.0 – 64.0
37,092 – 70,953
Mieszkanie 2 pokoi
80.0 – 93.0
77,039 – 85,694
Mieszkanie 3 pokoi
128.0
119,971 – 120,145
Agencja
Hurghadians Property
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się