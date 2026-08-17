Kompleks mieszkalny Athena Resort



Athena Resort jest premium rozwoju mieszkalnego i wakacyjnego w Al Ahyaa, Hurghada, inspirowane ponadczasową grecką architekturą i zaprojektowane do nowoczesnego życia na Morzu Czerwonym.

Projekt, opracowany przez Al Arabia Development, obejmuje około 15 000 mkw, przy czym tylko 20% dotyczy budynków i 80% terenów zielonych i otwartych przestrzeni, tworząc przestronne i resortowe środowisko.

Rozwój obejmuje 370 jednostek mieszkalnych i oferuje szeroki zakres udogodnień, w tym 5 basenów, podgrzewany basen, jacuzzi, spa na dachu, w pełni wyposażona sala gimnastyczna, ogrodów krajobrazowych, kawiarnie, amfiteatr w stylu romantycznym, 24 / 7 bezpieczeństwa, CCTV, profesjonalne zarządzanie nieruchomościami i obsługiwane opcje mieszkania.

Athena Resort nadaje się do domów letniskowych, stałego życia i inwestycji nieruchomości. Kupujący korzystają z zarejestrowanego prawa własności za pośrednictwem oficjalnej zielonej umowy, elastycznych planów płatniczych oraz silnego potencjału w zakresie dochodów z najmu i długoterminowej oceny kapitału.

Położony w rosnącym obszarze Al Ahyaa w Hurghada, projekt oferuje łatwy dostęp do stylu życia Morza Czerwonego i okolicznych wybrzeży.

Przewidywana dostawa: Czerwiec 2029.

Athena Resort, inspirowana przez Grecję. Wykonany dla Luksusu. Zaprojektowany do inwestowania.