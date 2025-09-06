Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Egipt

Willa 9 pokojów w Al Ahia, Egipt
Willa 9 pokojów
Al Ahia, Egipt
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 3
Selena Bay oferuje wspaniałe apartamenty i wille z widokiem na magiczny błękit Morza Czerwon…
$317,296
Willa 9 pokojów w Al Ahia, Egipt
Willa 9 pokojów
Al Ahia, Egipt
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Piętro 2
Selena Bay oferuje wspaniałe apartamenty i wille z widokiem na magiczny błękit Morza Czerwon…
$407,498
Dom 2 pokoi w Hurghada, Egipt
Dom 2 pokoi
Hurghada, Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 1
Lokalizacja: Trivana, Magawish Road (Airport Road), Hurghada Typ: 1 Sypialnia Wielkość: 64 S…
$56,216
Willa 21 pokój w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Willa 21 pokój
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 21
Powierzchnia 1 379 m²
Liczba kondygnacji 3
Soulferyo Boutique Villa | 21 Master-Studio Nabyć w pełni prywatny butikowy hotel o 21 ap…
$1,75M
Szeregowiec 5 pokojów w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Szeregowiec 5 pokojów
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 316 m²
Liczba kondygnacji 4
SOULFERYO SIGNATURE VILLA – SAHL HASHEESH Przestronna willa o powierzchni 251 m² z prywatny…
$405,190
