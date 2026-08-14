Forsa Real Estate

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Hurghadians Property oferuje wiele różnych właściwości w Hurghada, Sahl Hasheesh, El Gouna, Makadi i Soma Bay.Przede wszystkim zbudowaliśmy godną pozazdroszczenia reputację firmy brokerskiej, służącej zarówno deweloperom, jak i indywidualnym kupcom domowym w całym regionie Morza Czerwonego.O…
Deals On Seas jest specjalistą w zakresie zarządzania mieszkaniami, handlem i blokami, a także wielu aspektów utrzymania nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.
Koncentrujemy się na zarządzaniu, ochronie i maksymalizacji potencjału aktywów nieruchomości. Naszą misją jest wprowadzenie za…
Palma Group Hotels and Developments to duńska firma egipska z siedzibą w Hurghada w Egipcie. Pierwszy rozwój nieruchomości rozpoczął się w 2005 roku, począwszy od Palma Resort.Firma, zaangażowana w zrównoważony rozwój i unikalną architekturę, nadal rozpowszechnia innowacje i buduje lojalność…