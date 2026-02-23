Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Egipt
  3. Aleksandria
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Aleksandria, Egipt

2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Aleksandria, Egipt
Mieszkanie 3 pokoi
Aleksandria, Egipt
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 11/12
$29,429
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ИП Риелтор без границ kz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Mieszkanie 3 pokoi w Aleksandria, Egipt
Mieszkanie 3 pokoi
Aleksandria, Egipt
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/8
$27,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ИП Риелтор без границ kz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Aleksandria, Egipt

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się