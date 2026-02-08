Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Egipt
  3. Aleksandria (muhafaza)
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Aleksandria (muhafaza), Egipt

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ahmad Urabi, Egipt
Mieszkanie 3 pokoi
Ahmad Urabi, Egipt
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 9
🏖 Sprzeda? 124; Apartament w Aleksandrii, pierwsza liniaPrzestronny apartament na 9 piętrze …
$45,696
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Aleksandria (muhafaza), Egipt

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się