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Wille na sprzedaż w Egipt

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Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
4
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4 obiekty total found
Willa w Hurghada, Egipt
Willa
Hurghada, Egipt
Odkryj ONE7, nasz główny kompleks mieszkalny w sercu Hurghady, gdzie wywyższone życie spełni…
$731 460
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Hurghada, Egipt
Willa
Hurghada, Egipt
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$955 072
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Willa 9 pokojów w Al Ahia, Egipt
Willa 9 pokojów
Al Ahia, Egipt
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 3
Selena Bay oferuje wspaniałe apartamenty i wille z widokiem na magiczny błękit Morza Czerwon…
$317 296
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 9 pokojów w Al Ahia, Egipt
Willa 9 pokojów
Al Ahia, Egipt
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Piętro 2
Selena Bay oferuje wspaniałe apartamenty i wille z widokiem na magiczny błękit Morza Czerwon…
$407 498
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Parametry nieruchomości w Egipt

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