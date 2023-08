Mirzo Ulugbek district, Uzbekistan

od € 51,924

Poddaj się: 2024

LCD « O`Z Mahal » – Ekskluzywny kompleks mieszkaniowy Golden House z infrastrukturą społeczną został wdrożony przez międzynarodowe biuro architektoniczne. Jest dobrze położony w centrum miasta, gdzie wszystko, co najlepsze, znajduje się w pobliżu. Instytuty, szkoły, przedszkola, kliniki, ogród botaniczny, mijająca część - wszystko jest do Państwa dyspozycji. Lokalizacja biznesowa pozwoli ci szybko dostać się do szkoły i pracy oraz wybrać się na spacer do parku dla rodzin w 10 minut. Piękna architektura i okna podłogowe z eleganckim widokiem na miasto są jak bonus za komfortowy pobyt. O’z mahal LCD ma własną szkołę! Nowoczesny budynek wyposażony jest w zaawansowane klasy IT, nowy sprzęt i przestronną siłownię. W ten sposób spędzisz swój czas i energię nie na drodze i nadmiarze funduszy, ale na czasie spędzonym z dziećmi, nie martwiąc się o ich wykształcenie i bezpieczeństwo. Po raz pierwszy przestrzeń gastronomiczna Food Market została zbudowana na terenie nowego budynku, który obejmuje nowoczesny bazar, supermarkety, sklepy, restauracje i kawiarnie. Posiadanie punktów sprzedaży w pobliżu domu to kolejny argument za nabyciem mieszkania w kompleksie mieszkaniowym O’z mahal.