O deweloperze

Możesz zdobyć klucze i jak najszybciej wprowadzić się do nowego mieszkania!



Koszt za metr kwadratowy w nowym budynku zaczyna się od $ 1348.



W 100% przypadków kupujący otrzymuje rabat w wysokości do 2% kosztu mieszkania

( średnia $ 30 na metr kwadratowy ).



Kupujący mają również opcję płatności ratalnej od dewelopera.



Klucze można uzyskać z nowego mieszkania, płacąc 20% ceny.



Kupując mieszkanie na raty:



Przez 1 rok - wzrost ceny o 10 dolarów za 1 m2.



Po 2 latach - wzrost kosztów o $ 25 na 1 m2.



Do października 2024 r. - Koszty wzrosną o 30 dolarów za 1 m2.



Korzyści:



Kompleks mieszkaniowy znajduje się w ekologicznie czystej okolicy, w pobliżu parków i zbiorników wodnych



( reservoir Drozdny, Morze Mińskie ).



Rozwinięta infrastruktura:



dobrze rozwinięta infrastruktura - przedszkola, szkoły, centra medyczne, sklepy, centra fitness, studia kosmetyczne i zdrowotne.



Rozwinięta infrastruktura transportowa.



15 minut od centrum miasta.



Niska gęstość zabudowy.



Tylko ukończone mieszkania o układzie państwowym są oferowane do sprzedaży w kompleksie.



Domy w kompleksie zbudowane przy użyciu najbardziej zaawansowanych systemów inżynieryjnych.



Dobrze zaaranżowane miejsca parkingowe.



Duża liczba dekoracji i placów zabaw dla dzieci, a także terenów zielonych.



Apartamenty z francuskimi oknami z wysokimi parapetami,



oszklone loggie, jasne i słoneczne pokoje,



i połączone ściany działowe między pokojami.



Przestronne windy z Orony.



Podłoga techniczna.