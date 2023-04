Jesteśmy tutaj, aby spełnić Twoje marzenia! Obiekt „Panorama” Residences położony jest w Mazinie, w oszałamiającym widoku na zatokę Tivat. , To tylko 5 minut jazdy od centrum miasta i nabrzeża. Nasza nieruchomość obejmuje łącznie 32 apartamenty w różnych konfiguracjach rozmieszczonych na 4 piętrach, podziemny parking z 32 miejscami i miejscem do przechowywania; ogród krajobrazowy, parking zewnętrzny, basen i spa. Nieruchomość jest wyposażona w centralną wodę, kanalizację i Internet. Prowadzi do niego utwardzona droga. Położone z dala od głównej drogi rezydencje „Panorama” zapewniają pożądaną prywatność i spokój oraz oferują piękne widoki na morze, miasto i góry.